Dans un mémo interne, Blue Origin dépeint des équipes "fainéantes" de ne pas se tuer à la tâche comme chez SpaceX

On l’aura compris, les premiers vols suborbitaux commerciaux seront autant une affaire d’aventure humaine que de communication massive. Le casting du second vol de Blue Origin à emmener des passagers au-delà de la frontière de l’espace ne fait que le confirmer. En effet, la fusée New Shepard devrait décoller le 12 octobre avec à son bord William Shatner, l’interprète du légendaire capitaine James T. Kirk de la série Star Trek.