Malgré de nouvelles pertes, Virgin Galactic vend 100 tickets pour la frontière de l'espace

Pas de vol avant juillet prochain. L'agenda aérien de Virgin Galactic a l'avantage d'être simple pour le prochain semestre : l'avion porteur VMS Eve, qui emmène l'avion fusée de l'entreprise à 15 kilomètres d'altitude avant de le larguer pour sa parabole, subit actuellement une grande campagne de réfections et d'améliorations.

Le système d'accroche centrale et de largage est entièrement revu, et plusieurs pièces vont être remplacées par des systèmes plus robustes. Pour pouvoir emmener de nombreux touristes, il faudra que les avions fusées de Virgin volent souvent, et donc que leur porteur soit le plus disponible possible. Cela dit, cela implique une remontée en puissance à partir de la mi-2022, qui sera très progressive. La reprise des vols du VMS Eve sera suivie par un transport depuis le site de production à l'aéroport de Mojave (Californie) vers le fameux « astroport » SpacePort America, au Nouveau-Mexique, pour transférer le deuxième avion fusée, le VSS Imagine.