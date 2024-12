Le chiffre de 400 est d'autant plus impressionnant que le nombre de lancements de Falcon 9 ne cesse de croître d'année en année. Et que 2024 a été l'apogée, puisque 117 des 400 lancements de la fusée ont eu lieu durant cette année-là. Les Européens sont en comparaison particulièrement à la traîne, avec un second vol d'Ariane 6 qui ne devrait avoir lieu que l'année prochaine.

Autant dire que SpaceX semble continuer sa montée en puissance, que rien ne devrait arrêter en 2025. On sait en effet qu'Elon Musk n'a eu de cesse de se plaindre de la bureaucratie américaine, estimant qu'elle bridait le développement de la conquête spatiale. Or, avec son candidat Donald Trump élu à la Maison Blanche, il faut s'attendre à ce qu'il obtienne plus facilement les autorisations nécessaires. SpaceX de son côté est déjà sur le pied de guerre, avec 25 lancements de Starship programmés pour 2025, et le 7ᵉ vol de cette fusée qui devrait avoir lieu dès le mois de janvier prochain.