SpaceX bat son propre record de lancements, et ne compte pas s'arrêter là !

Lorsque SpaceX avait envoyé 60 missions orbitales en 2022, le record était déjà d'ampleur. Car les ressources nécessaires pour déployer, sur trois ensembles de lancements, suffisamment de personnel et de matériel afin d'assurer plus d'un décollage orbital chaque semaine, ne sont pas données à tous les opérateurs. Toutefois, au fur et à mesure des lancements et des réutilisations, les procédés sont optimisés chez SpaceX, et les temps se réduisent entre différents décollages de Falcon 9. L'entreprise ne lésinant pas sur les moyens lorsqu'ils peuvent lui permettre de gagner du temps.

Et clairement, le rythme a encore accéléré cette année, puisque ce matin le 4 septembre, SpaceX affiche désormais 62 décollages orbitaux en 2023. 59 Falcon 9, 3 Falcon Heavy, et n'oublions pas la tentative (non orbitale) de vol de Starship en avril dernier. La barre des 80 à 90 tirs sera sans doute franchie d'ici les fêtes de fin d'année !