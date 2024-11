Blade_Hunter

SpaceX a investi environ 5 milliards de dollars dans le développement de Starship jusqu’à présent. Elon Musk a déclaré que le coût de production par lancement pourrait descendre à environ 2 millions de dollars, avec pour objectif de réduire encore davantage les coûts grâce à la production en série et à la réutilisabilité du véhicule. Ces coûts incluent les dépenses pour le carburant et le support au lancement. La stratégie de SpaceX vise à rendre les lancements spatiaux plus accessibles et fréquents, en réduisant significativement les dépenses par rapport aux méthodes traditionnelles.