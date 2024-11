On ne sépare plus Elon Musk et Donald Trump depuis que ce dernier a remporté les élections présidentielles américaines, le 5 novembre dernier. Alors quand SpaceX doit faire à nouveau voler Starship, le futur 47ᵉ président des États-Unis a voulu faire le déplacement, et observer en direct le lancement de la fusée, sur la base de Boca Chica (Texas).