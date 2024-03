SpaceX atteint l'espace sans problème avec Starship, mais ne réussit pas à se poser

Une fois de plus, les équipes de SpaceX n’ont pas démérité. Moins de 24 heures après l’obtention du permis de lancement de la part de l’administration américaine, la titanesque fusée de SpaceX (5 000 tonnes au décollage) s’est élancée de son site de la Starbase, située à Boca Chica au Texas. Les équipes, qui craignaient un report à cause de la météo, puis ont dû attendre que des navires quittent la zone d’exclusion, ont cependant mené un nouveau compte à rebours jusqu’à son terme à la première tentative. Ainsi, il s’est écoulé moins de quatre mois depuis le deuxième test en vol, et à nouveau un booster SuperHeavy (B10) a allumé ses 33 moteurs. La plage et toute la région ont tremblé, et Starship SN28 s’est élancé vers le ciel, avec des images extérieures et pour la première fois un direct embarqué et en haute définition qui a impressionné tous les observateurs.