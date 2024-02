SpaceX prépare son 3e vol de Starship, mais fait aussi évoluer son infrastructure au sol

De la même façon, Spacex teste désormais ses étages ailleurs que sur les installations de lancement, sur une petite annexe non loin du village de Boca Chica. Une fois complétés dans la « Starfactory », l'usine à Starship et Super Heavy, les étages sont envoyés là-bas pour de premiers essais structurels, les tests sous pression de leurs réservoirs et celui de leurs éléments mobiles (ailerons, grilles de stabilisation, etc.).

La production, de son côté, est en travaux perpétuels depuis 5 ans à présent : les bâtiments sont érigés, puis remplacés quelques mois ou années plus tard par des installations plus grandes et mieux adaptées à l'échelle d'une fusée qui, une fois assemblée, mesure 122 mètres de haut. En soi, le rythme de fabrication n'a pas encore atteint son potentiel, puisque SpaceX continue d'améliorer chaque exemplaire en fonction de ses retours d'expérience. Toutefois, on sait que les étages dédiés aux prochains vols, les Starship S29 et S30, ainsi que leurs Super Heavy B11 et B12, sont déjà prêts à mener leurs tests de mise à feu. Les équipes sont dans les starting-blocks.