Le Starship est prêt à voler ? Les autorités américaines disent non !

Comme prévu, l'ambiance a changé ces derniers jours sur le site de test et de lancement de Starship au Texas. La Starbase se prépare bel et bien au décollage du nouvel exemplaire de lanceur super-lourd, qui a été assemblé cette semaine. Le premier étage, le booster Super Heavy B9 et ses 33 moteurs Raptor V2, est en place depuis le mois d'août, et se tient prêt pour une dernière répétition générale avec remplissage de ses réservoirs, tandis que le Starship SN25, avec son revêtement de tuiles thermiques et ses 6 moteurs (trois adaptés au vide, trois Raptor classiques), se tient prêt à dépasser la frontière de l'espace.

Les équipes de SpaceX, leur fondateur Elon Musk en tête, ont été fières cette semaine de montrer que le plus puissant et le plus grand lanceur orbital au monde est prêt, moins de 5 mois après la première tentative et les profonds dégâts que cette dernière avait causés sur le site de lancement. Tout (ou du moins, le nécessaire) est réparé, amélioré ou redessiné pour pouvoir à nouveau s'élancer.