Des Starship partout et des cités sur Mars, Elon Musk poursuit son rêve interplanétaire

On peut noter qu'Elon Musk a donné des perspectives pour tous les amateurs de BTP, de grues et d'installateurs au sol. En effet, il projette d'installer dès 2022 un site de production et de lancement de Starship au Centre Spatial Kennedy. Mais il a aussi l'ambition d'utiliser les plateformes pétrolières Phobos et Deimos, rachetées par SpaceX et équipées pour des tirs et récupérations au large des côtes.

Pour terminer, le « patron » s'est montré optimiste, mais n'a pas insisté sur les résultats cruciaux du rapport environnemental sur le site de lancement de sa base. La FAA américaine doit se prononcer fin février ou début mars sur la viabilité et l'impact de la Starbase sur la région, ou commander une étude approfondie. Cette dernière repousserait les décollages sur le site d'un an ou deux, et entraînerait tout simplement le transfert d'une majorité des activités en Floride… Ce qui n'a pas semblé inquiéter Elon Musk outre mesure.