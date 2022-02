120 m de haut, 35 moteurs fusée, 1 site de lancement : le décor est prêt pour Elon Musk

Le fondateur de SpaceX est sur place à la « Starbase », et il accueillera la nuit prochaine un large parterre de journalistes, mais aussi d'employés et de fans, pour une présentation très attendue. Devant sa fusée, avec probablement une mise en scène aussi discrète et modeste que celle d'un Tony Stark… Il devrait détailler la mise au point de son programme Starship, les progrès de ses équipes, ainsi que sa vision et l'agenda pour (au moins) les mois à venir. Un exercice auquel il s'était déjà livré avec enthousiasme en septembre 2019, et qui sera diffusé en direct cette nuit à 3 h du matin (Paris).