SpaceX "risque la banqueroute" si la cadence de lancements de Starship et ses moteurs Raptor n'accélère pas

C’est l’une des plus grandes réussites d’Elon Musk, avec Tesla, et pourtant SpaceX est en difficulté. La firme américaine souffre notamment du manque de rentabilité de Starship et Starlink , ses projets phares. Cependant, la situation en interne serait bien plus inquiétante que prévu à en croire les aveux de l’homme à la tête de l’entreprise.