NASA : les deux prochaines missions lunaires Artemis avec astronautes retardées à 2025 et 2026

Concernant Artemis III, la NASA est dépendante de deux prestataires privés, SpaceX pour l'atterrisseur lunaire (Starship) et Axiom Space pour les scaphandres dédiés aux sorties. Pour les deux industriels, ce délai sera une véritable bouffée d'air frais… Et pourtant, cela pourrait ne pas suffire. Le retard de développement de Starship est dans le viseur en particulier, malgré des progrès marquants lors du dernier essai, lequel s'est tout de même terminé en une explosion. 2024 et 2025 seront donc l'occasion pour SpaceX de mettre les bouchées doubles sur la technique, les étapes pour envoyer Starship autour de la Lune (et s'y poser avec un équipage) étant encore très nombreuses.

En particulier, SpaceX devra répéter sa méthode de stockage et de transfert d'ergols en orbite terrestre, car pour une mission de Starship au service d'Artemis, il faudra « une dizaine » de ravitaillements avant de rejoindre la Lune. Un défi titanesque en deux ans et demi… La représentante de SpaceX lors de la conférence de la NASA a néanmoins annoncé que grâce à des essais concluants, le prochain exemplaire de test sera assemblé et subira ses derniers tests d'ici la fin du mois, pour un vol attendu en février.