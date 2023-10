Chang'e 6, vers la mission lunaire la plus ambitieuse de la Chine

Les missions de récupération d'échantillons lunaires chinoises sont (pour l'instant) les ensembles les plus imposants à se poser sur la Lune au XXIe siècle. 8,2 tonnes sur la balance au décollage, une mission de 53 jours, et surtout, il s'agit d'un assemblage de véhicules imposants et tous capables de fonctionner de façon indépendante. Pour décoller, il lui faut un lanceur Longue Marche 5, le plus puissant de l'arsenal très vaste dont dispose la Chine. Le lancement est pour l'instant prévu au deuxième trimestre prochain, en sachant tout de même que la plupart des missions lunaires chinoises ont eu lieu à l'automne jusqu'ici.