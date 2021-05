L'étage de fusée qui a emmené la station chinoise en orbite va retomber sur Terre... Mais où ?

Il peut sembler étonnant qu'avec les moyens de suivi actuels, il ne soit pas possible de prédire avec une grande précision à quel instant la rentrée atmosphérique aura lieu, et donc la localisation de la chute de possibles débris. Cela étant, le problème est complexe.

Pour commencer, l'observation de l'étage a montré que ce dernier tourne (lentement) sur lui-même, donc son freinage (qui est plus puissant à basse qu'à haute altitude) dépend beaucoup du profil qu'il présente. Ensuite, il est essentiel de prendre en compte une marge d'erreur, en cela que la désorbitation, ce n'est pas comme entrer dans une bulle : il n'existe pas de point bien défini à partir duquel un débris orbital , quel qu'il soit, « chute » sur Terre ou continue son orbite. Le freinage est progressif, non linéaire et les prédictions les plus fiables arriveront en fait dans les toutes dernières heures, avant que l'étage central de CZ-5 ne se désintègre.