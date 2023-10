À peine plus d'un an avant Artemis II, la première mission lunaire habitée du XXIe siècle ?

C'est toute la différence ! Si la NASA est en train de réussir son pari avec Artemis II, et va probablement envoyer 4 astronautes autour de la Lune l'an prochain, c'est la belle devanture d'un magasin un peu vide. Les technologies qui vont permettre aux Américains de fouler à nouveau le sol lunaire ne sont pas prêtes, les évolutions de la fusée SLS non plus, les contrats pour les scaphandres ont été passés l'an dernier (c'est ric-rac)… Pire, la NASA risque même de voir son budget décroître dans une situation économique et politique compliquée pour le gouvernement américain.

Artemis ne sera pas menacé, mais les objectifs pourraient bien glisser sur un calendrier plus élargi. Un comble quand justement, la Chine a annoncé elle aussi viser des missions lunaires habitées, mais en concentrant dès l'origine ses efforts sur la colonisation de la surface. Quoi qu'il en soit, l'aventure sera de mise, et le retour des astronautes autour et sur la Lune sera passionnant !