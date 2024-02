Starlink : comprendre les coulisses du fonctionnement de l'Internet de demain

De plus, ces connexions laser se repositionnent en permanence afin de conserver un débit de transmission optimal. Chaque jour, le système entier se reconfigure 266 141 fois, soit un peu plus de trois fois par seconde. Ce dernier peut ainsi s'adapter et se réajuster continuellement afin de maintenir son efficacité.

Certaines liaisons laser, lorsqu'elles sont performantes, peuvent par conséquent se maintenir plusieurs semaines. Ainsi, les satellites parviennent donc à maintenir une communication continue et très stable sur de longues périodes sans être interrompus. Plus ce lien est stable, plus l'intégrité du réseau de satellite est assurée, ce qui permet une qualité de service satisfaisante pour les utilisateurs. Les pertes de réseau ne seront bientôt qu'un mauvais souvenir dans quelques années !