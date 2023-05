La NASA a transféré une quantité colossale de données depuis l'espace vers la Terre, mais comment ?

Actuellement, la technologie la plus couramment utilisée par la NASA pour les communications spatiales est la radio, mais la communication optique offre des capacités à très haut débit, permettant d'inclure plus de données dans chaque transmission depuis l'espace. Les lasers présentent toutefois des inconvénients : les faisceaux sont beaucoup plus étroits et nécessitent donc un alignement plus précis entre l'émetteur et le récepteur. La lumière peut également être déformée par l'atmosphère, pouvant entraîner une perte des données. Le système TBIRD a justement été conçu pour surmonter ces problèmes.