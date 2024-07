Grâce à l'optique adaptative, des chercheurs français ont échangé des données par laser avec un satellite

La performance de FEELINGS est pour l'instant unique au monde, et l'ONERA a pu la développer dans un objectif dual avec le support de la Direction générale de l'armement. Il s'agit en effet de mieux comprendre les déformations atmosphériques et de trouver un moyen efficace de les contrer pour de plus grands débits de communication, mais aussi, pour les militaires comme pour les données sensibles de l'industrie spatiale, de développer des canaux qui seront plus directionnels, plus faciles à chiffrer ou plus complexes à intercepter.

D'une pierre deux coups, dans un secteur où, comme le rappelle Bruno Sainjon, P.-D.G. de l'ONERA : « Avec l'importance croissante des besoins en transmission de données et de la maîtrise de l'espace, la liaison laser spatiale haut débit répond tant à des enjeux de compétitivité que de souveraineté. » Pas mal, non ? C'est français…