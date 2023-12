La sonde Psyché de la NASA teste une liaison laser avec la Terre... Et streame la vidéo d'un chat !

La communication des sondes et satellites par laser est un sujet d'actualité relativement brulant en orbite basse, avec les unités de plusieurs constellations dédiées à la connectivité qui testent cette solution pour transférer entre eux ou vers le sol d'énormes quantités de données. C'est aussi le cas entre satellites de l'orbite basse et quelques unités géostationnaires, pour s'affranchir de passages critiques et courts au-dessus de stations au sol. Mais pour des sondes et des missions hors de l'orbite terrestre, cette technologie n'a jamais été déployée de façon opérationnelle.

Elle intéresse notamment les agences pour les futures missions autour (et sur) la Lune, mais également plus loin, car le réseau d'antennes de la NASA (le Deep Space Network) a des capacités limitées pour recevoir de grandes quantités de données comme des images de télescopes, des films pris par des sondes et des relevés qu'il faut alors stocker de façon locale, parfois plusieurs années. L'ère des communications laser au long cours a peut-être démarré. Avec un chat roux.