Psyche : la NASA part étudier l'astéroïde le plus métal !

Les équipes scientifiques manquent encore de données, et l'astéroïde 16 Psyche est l'un des plus intéressants pour mieux comprendre la formation de planètes rocheuses. C'est l'un des plus grands (278 x 232 x 164 kilomètres environ), des plus lourds, et tout porte à croire que sa composition est très riche en métal.

S'agit-il d'un ancien cœur ou d'un morceau du cœur métallique d'une planète aujourd'hui disparue ? De quoi est-il composé exactement ? Était-il un jour du métal en fusion, a-t-il subi des impacts ? Quelle est son influence magnétique, et comment a-t-il évolué ces derniers milliards d'années ? Au-delà de quelques articles sensationnalistes sur sa prétendue valeur (aussi inutiles que contre-productifs et mal sourcés), on ne connaît grosso modo que sa forme et sa couleur qui tire sur le rouge. Mais tout cela va changer grâce à la mission Psyche.