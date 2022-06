La sonde spatiale Psyche ne partira pas explorer son grand astéroïde avant 2023

La sonde Psyche, transférée au printemps au Centre Spatial Kennedy pour sa préparation avant le décollage sur une fusée Falcon Heavy, n'avait que jusqu'au 11 octobre pour être prête. Au-delà, la fenêtre de tir se referme, et l'astéroïde Psyche n'est plus du « bon côté » du Système solaire pour la rencontre prévue avec le véhicule robotisé.

Malheureusement, les équipes de la NASA n'ont pu résoudre à temps le problème de compatibilité découvert au mois de mai entre la sonde spatiale et son équipement de test au sol et en salle blanche, prévu pour simuler différentes situations avec la sonde en configuration de vol. L'agence américaine explique dans son communiqué que l'industriel responsable (Maxar) et le grand laboratoire JPL (Jet Propulsion Laboratory, en Californie) ont mis les bouchées doubles et que tout est réglé aujourd'hui… mais qu'il n'y a plus le temps d'effectuer l'ensemble des tests prévus pour décoller en 2022.