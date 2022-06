La NASA a sélectionné l'équipage qui prendra place à bord de Starliner pour son premier vol habité

Les deux astronautes vont ainsi rejoindre la Station spatiale internationale et devraient rester environ deux semaines dans l’espace, bien que la mission puisse être allongée jusqu’à six mois en cas d’événements imprévisibles. La mission CFT consiste à démontrer la capacité de la capsule de Boeing à effectuer en toute sécurité des missions opérationnelles avec équipage à destination et en provenance de la station spatiale.