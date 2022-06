La NASA commande cinq vols supplémentaires de Crew Dragon pour ses astronautes

Le raisonnement de l'agence américaine est simple. Jusqu'à la mi-2023, la rotation de ses équipages vers la Station spatiale internationale sera assurée uniquement par SpaceX (jusqu'à Crew-6, donc). Après quoi, la NASA espère avoir chaque année un vol de Crew Dragon et un vol de Starliner. Mais, comme elle compte prolonger la durée de vie de la station jusqu'à 2030 (en utilisant au besoin l'extension d'Axiom Space pour avoir une station américaine), il faut un minimum de 6 missions supplémentaires.

Et, pour garder des marges utiles, elle a ajouté deux missions de plus. De quoi donner des ailes aux commerciaux de SpaceX et assurer une forte demande pour les capsules… alors que l'entreprise avait assuré que la production était terminée ! Rappelons que SpaceX assure aussi d'autres missions commerciales, avec Axiom ou les initiatives du milliardaire Jared Isaacman.