Les Émirats arabes unis achètent une place pour une mission longue sur l'ISS

En 2019, Hazza Al-Mansouri était devenu le premier astronaute des Émirats arabes unis à franchir la frontière de l'espace et à atteindre l'orbite. Il était alors passager sur Soyouz, pour une mission courte d'une semaine seulement… mais le pays du golfe ne l'avait pas envoyé que pour une raison de prestige national. Non seulement il avait effectué plusieurs expériences conçues localement au sein de l'ISS, mais son vol avait marqué les esprits et ancré les Émirats dans une culture astronautique qui se développe depuis.