Hope : les Emirats Arabes Unis deviennent la cinquième puissance spatiale autour de Mars

Depuis plusieurs jours, l'événement était très attendu dans les Emirats. À Dubaï, les plus importants monuments ont été éclairés de rouge toute la semaine, et les responsables de la mission Hope se sont succédés dans les médias. Le premier ministre (et dirigeant des UAE) Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum lui-même est intervenu plusieurs fois pour rappeler quelle fierté cette mission apporte au petit pays de la péninsule arabique, et quel espoir elle représente pour sa jeunesse, en termes d'accomplissement technologique comme de message.

Difficile en effet d'oublier à quel point cette sonde est un symbole, puisqu'elle a ouvertement été conçue pour être en orbite de Mars au moment de l'anniversaire des 50 ans de la création et de l'indépendance des Emirats.