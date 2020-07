La sonde Hope des Emirats Arabes Unis a décollé pour Mars

Le décollage était finalement prévu un peu plus d'une heure après l'aube, depuis le site de Tanegashima, au Sud du Japon. Et cette fois, la météo était au rendez-vous ! Après un premier report le 14 juillet, puis le 16, Hope reste tout de même la première des trois missions à décoller en direction de la planète Mars (la mission chinoise Tianwen-1 est attendue le 23 juillet et l'ambitieux rover américain Perseverance le 30). Pour son deuxième lancement cette année, H-2A n'a pas usurpé sa réputation d'exceptionnelle fiabilité : il s'agissait de sa 36e réussite consécutive.