Après Mars, les Émirats arabes unis préparent une nouvelle mission vers Vénus et la ceinture d'astéroïdes !

Le nom de la mission n'est pas encore connu, mais si l'annonce a eu lieu en ce mois d'octobre, c'est justement parce que les équipes scientifiques et techniques auront besoin des sept années à venir pour la préparer.

Étant donné les ambitions qu'elle déploie, il serait en effet étonnant qu'elle coûte moins que 300 millions de dollars (hors lancement), et les instruments pour ce type de mission scientifique ne sont pas disponibles du jour au lendemain. En particulier, il faut des composants qui puissent résister à un important rayonnement solaire et radiatif (environnement de Vénus) tout en survivant longtemps et en gardant leur potentiel pour livrer leurs résultats lors de sept survols consécutifs et un atterrissage. Un défi !

Le passage vers Vénus permettra cependant d'économiser beaucoup de carburant en utilisant notre « planète sœur » comme une fronde vers la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Les sept survols seront espacés de plusieurs mois, et l'aventure devrait culminer par un atterrissage en 2032.