C'est terminé ! SpaceX ne produira plus de capsules Crew Dragon

Se pose d'ores et déjà la question du remplacement de Crew Dragon, puisque les capsules neuves ou pratiquement aujourd'hui (5 vols habités en tout) vont accumuler les kilomètres dans les années à venir, à raison de 3 à 5 vols par an. Et là-dessus aussi, SpaceX joue la transparence : c'est bel et bien Starship qui est attendu au tournant pour remplacer la capsule habitée.

Reste à savoir comment cela pourra se traduire d'ici 2024 ou 2025, si le nouveau vaisseau « entièrement réutilisable » peut effectivement voler régulièrement. Avec Crew Dragon, SpaceX dispose d'un véhicule nécessaire aux États-Unis (d'autant plus tant que sa concurrente, Starliner, ne vole pas). Il faudra donc observer avec attention la réaction de la NASA à cette fin de production, en particulier d'ici quelques années.