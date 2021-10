Pour qu'ils puissent voler l'an prochain, la NASA transfère des astronautes de Starliner à Crew Dragon

À la longue période qu'il a fallu pour corriger les erreurs et préparer une capsule pour son vol inhabité OFT-2 (Orbital Flight Test), Boeing a dû ajouter une facture payée en interne qui dépasse les 410 millions de dollars. Et Starliner aurait dû décoller cet été , mais un problème de vannes bloquées dans son compartiment de service a renvoyé la capsule jusqu'à son hangar d'assemblage. Boeing n'a pas encore révélé si, oui ou non, le problème est identifié, et quels sont les correctifs à mener. Et en fonction du calendrier de l'ISS et de la disponibilité des lanceurs, le vol ne dépend pas non plus que de Boeing.