Le dernier cargo Dragon V1 de SpaceX est rentré sur Terre

Parmi les éléments ramenés dans ce cargo, on retrouve des prélèvements des astronautes eux-mêmes pour les études de suivi (urine, cheveux, sang, peau, muscle, moelle…) mais aussi des plants de salade , des matériaux imprimés en 3D, des cultures de bactéries et de protéines, et des centaines d'autres expériences congelées avant leur « descente ».

C'est une aubaine pour les laboratoires encore ouverts aux Etats-Unis et même dans le reste du monde : les résultats des expériences menées sur l'ISS patientent des mois (et même parfois des années) au sein de la station avant de pouvoir retourner sur Terre pour analyse.

La première est « BioNutrients », une petite expérience pour laquelle des micro-organismes sont utilisés à la demande pour produire des nutriments spécifiquement adaptés aux carences des astronautes, à base de levures qu'il est possible d'activer selon les besoins. Le processus est en test pour cinq années, et pour l'instant les résultats de la production sont régulièrement ramenés sur Terre.

Dragon V1 tire sa révérence

Depuis la mise à la retraite des navettes STS en 2011, ce sont les cargos Dragon de SpaceX qui sont les seuls à s'occuper du retour de grandes quantités de matériel depuis l'ISS. Et pour cause, les autres véhicules (Cygnus, HTV, Progress) se désintègrent lors de leur traversée de l'atmosphère.

Cette dernière reprend le même design extérieur que la version habitée Crew Dragon. Elle disposera de plus de capacités de fret et d'un système d'amarrage automatisé, pourra effectuer des missions de plus longue durée (jusqu'à six mois) et être réutilisée au moins cinq fois. La première mission est prévue à l'automne 2020 pour l'instant.