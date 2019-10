La petite navette DreamChaser accélère son développement

La structure de la petite navette DreamChaser

Un squelette pour une navette

D'importantes capacités

Source : Space Flight Now

Mal connue du grand public, la navette DreamChaser est une aventure dont le développement se poursuit depuis plus de 15 ans. Candidate pour embarquer des astronautes en orbite, elle faisait partie des « finalistes » pour le contratde la NASA, mais n'avait pas été sélectionnée (au profit de SpaceX et Boeing ) en 2014. L'entreprise avait malgré tout décidé de poursuivre le développement d'une version inhabitée pour ravitailler l'ISS, et elle fut récompensée en janvier 2016 par l'attribution d'au six missions jusqu'à 2024 !Après un test d'atterrissage réussi en 2017, le design est validé et la construction de la navette commence. Mais depuis, le développement a pris beaucoup de retard et la première mission ne décollera pas avant 2021 au plus tôt : la livraison du « squelette » de DreamChaser, sous-traité à Lockheed Martin est une étape très importante pour le programme. «» affirme Steve Lindsey (Sierra Nevada Corp).À présent, le reste de l'assemblage va pouvoir être mis en oeuvre. Il reste plusieurs challenges techniques à réussir, comme par exemple la validation des ailes repliables de DreamChaser qui seront étendues et bloquées une fois en orbite.DreamChaser décollera sur Vulcan, la prochaine génération de lanceurs d'United Launch Alliance, depuis Cap Canaveral. Elle pourra livrer jusqu'à 5,5 tonnes de cargo sur la station spatiale internationale, grâce à une extension, et sera capable de ramener, si tout se passe bien, environ 1,8 tonnes de charge utile sur Terre, en atterrissant sur la piste du Kennedy Space Center en Floride (comme les anciennes navettes STS de la NASA). Un point important pour l'agence américaine, qui tente de ramener des expériences dans ses laboratoires sur Terre seulement 48 heures après leur départ de l'ISS : selon le responsable de la NASA Kirk Shireman, ce n'est pas possible aujourd'hui avec les capsules Soyouz ou Dragon, à cause du temps nécessaire pour récupérer les échantillons et les renvoyer ensuite aux Etats-Unis.