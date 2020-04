Clubic Live : suivez l'envol de trois astronautes vers l'ISS ce jeudi, commenté en direct sur Clubic

La fusée Soyouz 2.1a et sa capsule Soyouz MS-16 sur le pas de tir. © Roscosmos

La capsule Soyouz MS-16 est arrivée ce matin sur son pas de tir au cosmodrome de Baïkonour . Tout s'est déroulé dans le pur respect des traditions (il est par exemple interdit aux astronautes de voir leur lanceur installé avant le jour du départ), même si ce décollage est témoin de plusieurs changements.Pour commencer, c'est la première fois qu'une fusée Soyouz 2.1a est utilisée pour une capsule habitée... Une évolution préparée depuis plusieurs années par la Russie (qui avait fait décoller le robot Fedor dans Soyouz MS-14 l'année dernière). Du coup, ça n'est pas non plus le même pas de tir. Mais ces détails sont à réserver aux aficionados, car ce décollage est avant tout placé sous le signe de la normalité.Tout a été mis en œuvre, en Russie comme au Kazakhstan, pour que la préparation de l'équipage soit la plus « normale » possible, malgré le lourd contexte de l'épidémie de coronavirus . Les familles des astronautes ne sont donc pas sur le site, quelques mesures spéciales de confinement ont été mises en œuvre, et la presse internationale ne sera pas présente non plus.Il n'est toutefois pas question d'alléger le programme médical, la préparation physique ou technique. Christopher Cassidy (NASA), Anatoly Ivanichine et Ivan Vagner (Roscosmos) ont donc reçu leurs dernières formations, ont essayé leurs tenues Sokol sur mesure et bien sûr, ont pu visiter et s'entraîner dans leur capsule MS-16.Après leur décollage le 9 avril à 10h05 (Paris), les trois occupants de la capsule profiteront, si tout va bien, d'un voyage court : moins de dix minutes pour se rendre en orbite basse, et seulement quatre orbites avant de venir s'amarrer à la Station Spatiale Internationale Les manœuvres sont automatisées, et les membres de l'équipage n'auront que six heures de transfert à supporter dans le petit véhicule Soyouz MS-16. Ils rejoindront, sur la station, Jessica Meir et Andrew Morgan (NASA) ainsi qu'Oleg Skripochka pour une grosse semaine en commun avant le retour de ces derniers. Après Soyouz MS-16, la prochaine arrivée d'un équipage sur l'ISS devrait être celle des deux premiers astronautes au sein de la capsule Crew Dragon