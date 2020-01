SpaceX va tester le système d'éjection de la capsule Crew Dragon ce 18 janvier

Une mission cruciale pour les vols habités de SpaceX

Une année 2019 difficile

Le Commercial Crew Program, qui lie la NASA à SpaceX et Boeing, doit permettre aux États-Unis de ne plus dépendre de la Russie et de son Soyouz pour transporter des astronautes à bord de l'ISS. Le mois dernier, la capsule Starliner de Boeing échouait à atteindre la station spatiale, laissant une porte grande ouverte à sa concurrente SpaceX, qui pourrait bientôt prendre beaucoup d'avance.Cet essai est la dernière étape avant un potentiel vol habité pour l'entreprise d'Elon Musk. Après être parvenue à s'amarrer à l'ISS en mars 2019 lors d'un vol non-habité, et avoir déployé avec succès les parachutes pour son atterrissage, la Crew Dragon va désormais tester son système d'éjection. Cette phase est cruciale, puisqu'elle garantira l'évacuation des astronautes en cas de problème lors du décollage.Initialement prévu le 11 janvier, ce test sera finalement effectué le 18 janvier prochain au Kennedy Space Center en Floride. «», a précisé la NASA dans un communiqué . Peu de temps après le lancement, la capsule utilisera ses propulseurs SuperDraco pour se séparer du booster de la fusée Falcon 9.Précisions que l'essai sera bien sûr retranscrit en vidéo et que vous pourrez suivre l'événement en direct sur Clubic, avec les commentaires du journaliste spécialisé Arthur Carpentier !SpaceX revient de loin. En effet, en avril dernier, les premiers tests des propulseurs SuperDraco échouaient, entraînant l'explosion de la Crew Dragon et mettant en stand-by la mission de l'entreprise spatiale. Elle s'est toutefois bien rattrapée depuis, avec un test concluant des SuperDraco en novembre dernier.Si le test réussit, la capsule devrait transporter les astronautes américains Bob Behnken et Doug Hurley jusqu'à l'ISS au cours de l'année 2020. Soyez au rendez-vous, le 18 janvier prochain sur Clubic, pour suivre en direct cette étape cruciale pour l'avenir de SpaceX et de la NASA.