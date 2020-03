Malgré la crise, les astronautes de Soyouz MS-16 se préparent au décollage le 9 avril

La capsule Soyouz MS-16 en préparation à Baïkonour. © Roscosmos

Campagne à huis clos

Derniers examens

Lire aussi :

Le CNES se prépare à rouler sur Phobos !

Protocoles ou confinement ?

Source : Rocosmos

L'agence russe Roscosmos informait ce matin les médias ayant demandé une accréditation pour assister au lancement de la capsule Soyouz MS-16 vers l'ISS que les visites et autorisations sont dorénavant annulées. Une décision qui ne surprendra pas grand monde dans le contexte actuel des annonces faites autour du COVID-19. La semaine dernière, le Kazakhstan avait déjà restreint drastiquement l'autorisation d'entrer sur son territoire à une partie des voyageurs étrangers.Les préparatifs pour le décollage, prévu le 9 avril, se poursuivent pourtant sur le site de Baïkonour , et l'équipage va quitter la Russie pour se rendre sur place... Avec toutes les précautions requises ?L'américain Chris Cassidy et ses collègues russes Anatoly Ivanichine et Ivan Wagner ont passé, le 12 mars, leurs examens finaux en simulateur pour pouvoir voler sur la capsule Soyouz MS-16. Cela vient couronner plusieurs mois de formation en commun à la Cité des Etoiles (proche de Moscou) ; les résultats, autant que le comportement des astronautes, sont importants, mais s'ils ont bien appris leur leçon (comme c'est le cas ici), ces simulations ne posent pas trop de problèmes.Les instructeurs les ont soumis à six situations d'urgence différentes : panne de l'ordinateur de bord durant l'approche de l'ISS, panne du système d'équilibrage thermique, évacuation d'urgence de l'ISS (avec panne du système de contrôle...), et ils se sont bien débrouillés à chaque fois. L'équipage de secours, composé de Stephen Bowen (NASA) ainsi que Sergei Ryzhikov et Andrei Babkin (Roscosmos) a aussi passé l'examen.Traditionnellement, il est d'usage que les équipages, après quelques jours de repos, entament le traditionnel circuit protocolaire à Moscou : visite des tombes des héros soviétiques de la conquête spatiale, de la Tsar Kolokol, etc. Et ce avant de se rendre par avion (séparés de l'équipage de réserve) à Baïkonour.Le voyage est prévu le 24 mars. Toutefois, il n'est pas certain que toutes les visites (comme la cérémonie du thé kazakhe) soient toujours programmées en raison de la rapide propagation du COVID-19. Il est également question d'augmenter le temps d'isolement « final » des astronautes avant leur décollage, même si Roscosmos n'a pour l'instant pas détaillé de mesures spécifiques pour les astronautes du vol MS-16.Les préparations techniques de la capsule vont bon train, cette dernière ayant passé avec succès ses essais en chambre à vide au cours de la semaine passée.