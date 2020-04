Blue Origin pousse ses employés à développer une fusée touristique malgré le coronavirus

Lire aussi :

Un déplacement controversé

Prendre l'avantage

Alors que les États-Unis subissent de plein fouet la pandémie, Blue Origin envisage de déplacer une partie de ses employés depuis son siège, près de Seattle, vers une petite ville à l'ouest du Texas.La ville de Kent, dans l'État de Washington, se trouve près de Seattle, où les cas de COVID-19 ont récemment explosé. D'après la carte mise au point par Microsoft et Bing , l'État de Washington compte actuellement 6 585 cas. Le comté de King, où se trouve Kent, a déjà recensé à lui seul 2 500 cas et 175 décès.Blue Origin veut pourtant déplacer une partie de son équipe de Kent à Van Horn, une petite ville texane de 2 000 habitants. C'est là que se trouvent les infrastructures de test de l'entreprise. C'est également ici qu'elle a dirigé les vols précédents de New Shepard. Le 1er avril, lors d'une réunion avec son équipe, la direction de Blue Origin a ainsi évoqué ce voyage jusqu'à Van Horn, mentionnant un groupe plus restreint que d'habitude. Les dirigeants auraient également suggéré que ses employés «», rapporteMalgré ces précautions, de nombreux employés de Blue Origin craignent que cette décision ne participe à propager l'épidémie dans l'État du Texas, qui compte 4 669 cas. Toujours selon la carte, le comté de Culberson où se trouve Van Horn ne recense encore aucun cas. L'un des employés a ainsi déclaré : «».Blue Origin a également été contacté par. L'enseigne a déclaré «», tout en se refusant à commenter les déclarations faites en réunions internes.Elle insiste également sur l'exception dont elle jouit. Blue Origin fait partie d'un groupe restreint d'entreprises opérant toujours dans l'État de Washington. Le 23 mars, Jay Inslee, le gouverneur de l'État, a émis une circulaire ordonnant la fermeture de toutes les entreprises dont l'activité n'est pas considérée comme essentielle. Blue Origin a pu toutefois maintenir son activité, arguant de son travail avec le département américain de la Défense. La société travaille actuellement avec l'US Air Force au lancement de satellites qui seront utilisés pour la sécurité nationale.Mais il s'agit ici de poursuivre le développement de fusées touristiques, New Shepard ayant pour but d' emmener de riches personnalités dans l'espace . Bien que l'engin puisse parfois transporter des appareils dédiés à la recherche, l'un des employés a ainsi déclaré : «».Mais pour Blue Origin, il y a là une occasion pour prendre l'avantage sur son principal concurrent, Virgin Galactic . Un lancement initialement prévu pour le 10 avril a été retardé par une ordonnance de Greg Abott, le gouverneur du Texas. La nouvelle date n'est pas encore connue.