Microsoft et Bing lancent une carte interactive permettant de suivre la propagation du Covid-19

Informations en temps (presque) réel

Une fiabilité à prouver

Le géant américain a publié sa propre carte interactive permettant de suivre la propagation du virus à l'échelle mondiale.Pour chaque pays, la carte montre le nombre de personnes infectées par le Covid-19 ainsi que le nombre de personnes guéries et décédées. La carte est assez précise dans le sens où elle traite l'ensemble des États. Même les principautés comme Monaco ou Andorre disposent de leurs propres statistiques.En France, la carte permet de se rendre compte que le nombre de guérisons est étonnamment faible : 12 cas de guérisons avérés pour 6 473 cas confirmés, alors que le taux de guérison se situe autour des 98 %, selon les études établies en Chine. Au journal La Croix , Raphaël Lepeule, infectiologue à l'hôpital Henri-Mondor, a expliqué ce chiffre en déclarant que s'il «».En cliquant sur un pays, Bing fournit des liens vers des articles de presse liés à l'épidémie. Il place également le pays sélectionné dans un classement international : à la rédaction de cet article, la France était le 7e pays le plus touché par la propagation du Covid-19.Selon Microsoft, l'outil tire ses données de sources comme l'OMS, le CDC () américain, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM), mais aussi Wikipédia (en particulier de cette page ). La carte elle-même ne précise pas à quelle fréquence ces informations sont mises à jour, mais The Verge a déclaré avoir constaté une mise à jour dans l'heure suivant sa consultation.Le média signale également avoir observé des erreurs sur la carte. Il précise : «». Il ajoute : «».Les informations issues de la carte sont donc à prendre avec précaution, quitte à remonter aux sources fournies par l'outil (en cliquant sur l'icône d'informations en bas à gauche de la carte). Microsoft n'est pas le seul géant à se lancer avec cet objectif d'informer le public : Google tente d'en faire de même.