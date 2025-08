Microsoft a frappé fort en février 2023. Bing Chat débarque avec ses capacités conversationnelles alimentées par l'IA générative. En quelques semaines, l'outil atteint 100 millions d'utilisateurs actifs. Les internautes découvrent une nouvelle façon de chercher sur le web.

Google ne peut plus ignorer cette concurrence. Le géant californien développe en urgence ses « aperçus d'IA » et lance un mode de recherche dédié. Ces nouveautés répondent directement à la menace de Microsoft. Car pour la première fois depuis des années, un concurrent propose une expérience vraiment différente de la recherche classique.

Microsoft rebaptise ensuite Bing Chat en Copilot pour rivaliser directement avec ChatGPT et élargir l'audience au-delà de la simple recherche web. Jordi Ribas, responsable de la recherche chez Microsoft, va plus loin : "Nous progressons également grâce à l'optimisation du web pour les chatbots tiers leaders, comme ChatGPT et Meta AI."