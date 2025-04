Être payé pour ne plus utiliser Google, est-ce que ca marche ?

CHP1

Le choix du moteur de recherche tient à l’histoire de Google, de la réputation de ce dernier à ses débuts puis au colportage de cette réputation dans le conscient collectif.

Mais le « Business model » de Google du début 2000 n’a plus rien en commun avec la version actuelle.

A la fin des années 90, il n’y avait pas beaucoup de moteurs de recherches et beaucoup d’entre eux étaient déjà bien surchargés d’annonces et de pubs à l’image de Yahoo et AOL. La plus part de ces moteurs étaient en plus fortement colorés politiquement ou dédiés à des recherches spécialisées (P2P, téléchargements, piratages, …). Difficile pour un utilisateur lambda de trouver un moteur « universel » et surtout simple d’emploi.

Et c’est là qu’est arrivé le moteur de recherche Google : Page blanche, un logo et juste une zone de saisie de recherche. L’ergonomie tant recherchée par les usagers était parfaite mais les réponses bien moins pertinentes que les moteurs spécialisés mais cela suffisait pour beaucoup d’entre nous.

La simplicité d’utilisation était tellement bonne que les usagers en faisait la promotion (bouche à oreilles) au point ou Google n’était plus seulement connu par les geeks de l’époque mais aussi par toute la famille avec un usage de plus en plus présent en entreprise… Jusqu’à… l’apparition de certains liens « sponsorisés » en début des résultats de recherche. Google profitant de sa nouvelle notoriété acquise avec sa simplicité, devenait, comme ses concurrents, de plus en plus rempli de pubs, cookies, collecte d’infos d’utilisation et revente de celles-ci. Et par effet pervers, pire que la concurrence qu’il a pourtant combattu. Quelle déception… pour ceux qui l’ont promu. Google est devenu un monstre.

En ce qui me concerne, j’utilise « StartPage » (Fusion de l’ancien IXquick pour les connaisseurs et de StartPage). Un moteur « historique » (depuis 1998) qui est resté identique à ses débuts (et de la version historique de Google) : Simple, dénudé avec juste un logo et une zone recherche et surtout des réponses pertinentes au même niveau que Google. Bonus : StartPage est entièrement orienté, depuis ses origines (1998), sur la confidentialité et la sécurité.