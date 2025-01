Alors évidemment, Google vampirise encore très largement le secteur, mais cela faisait tout de même 10 ans que le géant américain était constamment au-dessus des 90 % de part de marché. Le changement a de quoi faire grincer quelques dents.



Depuis quelques années déjà, les régulateurs tentent autant que possible de dynamiser la concurrence pour rééquilibrer tant bien que mal le marché, et il semblerait que certains internautes aient donc bel et bien décidé de changer leurs habitudes et de ne plus utiliser le moteur de recherche de l'ogre du Web.