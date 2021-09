Selon Google, le mot clé le plus recherché sur Bing est... Google

Alfonso Lamadrid, avocat pour le groupe Alphabet Inc., explique : « Nous avons présenté des preuves montrant que la requête de recherche la plus courante sur Bing est de loin Google. Les gens utilisent Google parce qu'ils le choisissent, et non parce qu'ils y sont contraints ». Selon ce dernier, diverses enquêtes démontrent que Google est privilégié par 95 % des internautes, face aux autres moteurs de recherche.