Coup dur pour Google ! Pourquoi Samsung pourrait se passer de son moteur de recherche au profit de... Bing

Nos confrères du New York Times, qui rappellent que l'activité de moteur de recherche rapporte quelque 162 milliards de dollars par an à Google, relaient la volonté du mastodonte américain de relever les défis soulevés par l'émergence explosive des IA génératives et plus particulièrement de ChatGPT, intégrée désormais dans Bing, le moteur de recherche de Microsoft.