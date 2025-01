Pour beaucoup, copier l’interface de Google relève du subterfuge délibéré, qui peut semer la confusion chez les internautes les moins aguerris. Certains risquent de rester sur Bing en pensant qu’ils ont déjà atterri sur Google, tandis que d’autres trouveront la démarche plutôt intrusive.

Microsoft défend généralement ces changements en expliquant vouloir proposer davantage d’options aux utilisateurs et moderniser l’expérience de recherche. Or, dans la pratique, on voit surtout un moyen de « retenir » ceux qui souhaitaient poursuivre leur chemin vers Google, quitte à les embrouiller un peu.