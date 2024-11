Cette fois, c'est via son programme de fidélité Microsoft Rewards que l'entreprise de Satya Nadella entend faire parler de Bing. Les internautes peuvent en effet découvrir un tout nouveau jeu concours dont le but est de les inciter à migrer leur moteur de recherche vers celui de Bing et troquer le navigateur Google Chrome pour Edge.

Concrètement, il s'agit d'un tirage au sort pour lequel il est possible de multiplier les entrées, jusqu'à 200 par individu. Or, pour décupler ses chances et obtenir de nouvelles participations, Microsoft indique la marche à suivre. Voici quelques exemples :

Si vous installez l'extension Microsoft Rewards, vous débloquez 10 entrées.

Si vous installez Bing sur votre smartphone, vous gagnez 5 entrées.

Si vous définissez Bing comme moteur de recherche par défaut, vous débloquez 10 entrées.

Si vous installez Edge sur votre smartphone, vous débloquez 5 entrées.

Si vous installez Microsoft Defender, vous gagnez 5 entrées.

La firme de Redmond entend en outre rendre ce jeu concours viral avec un lien de partage débloquant pour sa part jusqu'à une cinquantaine de participations à cette tombola numérique.