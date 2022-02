Pour qu'ils utilisent Bing, Microsoft achète les internautes, et ça semble fonctionner

Microsoft a mis en place à travers ses différents produits les Microsoft Rewards, un programme permettant à ceux utilisant les services en ligne de l'entreprise de collecter des points à transformer en cartes cadeaux chez des enseignes partenaires, comme Decathlon ou Zalando en France. Les joueurs Xbox peuvent d'ailleurs récupérer des points en faisant des achats en ligne sur leur console, par exemple.

Microsoft a appliqué à Bing le même système de récompense et distribue des points à chaque requête effectuée sur le moteur de recherche, pour peu que vous soyez connecté à votre compte Microsoft. De très nombreux utilisateurs Microsoft, notamment ceux jouant sur Xbox, ayant répondu à The Verge indiquent d'ailleurs n'utiliser Bing que pour récupérer ces chèques cadeaux.

Certaines personnes se sont montrées néanmoins convaincues par Bing avec le temps, que ce soit pour son intégration complète à Windows, la qualité de ses résultats de recherche ou ses fonds d'écran modifiés quotidiennement.

Néanmoins, Bing semble pour le moment condamné à n'être qu'un acteur de second plan face à son rival. Google serait d'ailleurs le second terme le plus recherché par les utilisateurs sur Bing, désireux semble-t-il de retourner rapidement sur leur moteur de prédilection.