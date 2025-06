Il ne faut pas voir l'intégration de Sora dans Bing comme une démonstration technique, cela occulterait les vraies raisons de ce choix. En réalité, Microsoft cherche avant tout à poser toutes les briques IA qu'elle a à disposition sur le terrain du grand public. Cela dans le but de l'imposer dans les usages avant que Google ne s'y soit trop confortablement installée. Le prochain front de la bataille de l'intelligence artificielle étant celui de la vidéo, il est hors de question pour Microsoft d'y perdre encore du terrain.

Google avance déjà à grande vitesse sur ce dernier, et son propre modèle de génération de vidéo, Veo 3, est, sur de nombreux aspects techniques, largement supérieur à Sora. Génération audio native, plus haute définition, scènes plus longues, etc.

Sur le plan technologique pur, Google garde donc toujours une longueur d'avance. Toutefois, Microsoft veut certainement presser un autre levier pour ne pas se laisser distancer : saturer Bing et Copilot de fonctionnalités IA pour ancrer ces outils au cœur de son écosystème (quitte à flirter avec l'overdose), et de ce fait, dans les usages. Une tactique agressive de forcing qui, pour certains, est franchement agaçante, car perçue comme trop intrusive et excessive. L'arrivée de Sora dans Bing fait donc partie intégrante de ce « bombardement fonctionnel » : occuper l'espace, multiplier les briques IA (même si elles sont perfectibles) pour rendre son infrastructure incontournable face à la concurrence… qu'on le veuille ou non.