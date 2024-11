Mais évidemment, il y a un mais. Une fois l’appli installée, la voilà qui s’autorise quelques libertés. En plus de gérer vos fonds d’écran, elle inclut un composant appelé Bing Visual Search, et installe automatiquement des extensions dans les navigateurs Chrome et Firefox. Naturellement, ces plugins modifient vos paramètres pour tenter d’imposer Bing comme moteur de recherche et comme page d’accueil sur Edge, Chrome et Firefox. Et bien qu’elles ne soient pas activées par défaut, un message vous encourage à cliquer sur « Activer » lorsque vous ouvrez votre navigateur.