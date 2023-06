Pourquoi le navigateur Edge envoie les photos que vous regardez à Microsoft (et comment désactiver ça) ?

Comme le rapporte le média spécialisé, le navigateur de Microsoft dispose d'un outil d'amélioration d'images intégré permettant, d'après la firme, d'exploiter la « super-résolution pour améliorer la clarté, la netteté, l'éclairage et le contraste des images sur le web ». Intéressant sur le papier, mais voilà, les dernières mises à jour de Microsoft Edge Canary nous donnent plus d'informations sur le fonctionnement de cette amélioration d'images… et il y aurait de quoi se méfier.

On apprend notamment que le dispositif envoie en fait les liens des images consultées à Microsoft, plutôt que de procéder à une amélioration locale, directement depuis votre ordinateur. Un autre problème est à noter : cette fonctionnalité est activée par défaut sur les dernières versions d'Edge.

Cela dit, un document relatif au fonctionnement d'Edge en matière de respect de la vie privée laisse entendre que ce dispositif d'amélioration d'images chiffre les images avant d'envoyer leurs URL à Microsoft. Cette méthode permettrait notamment aux serveurs du groupe de procéder à l'amélioration de la qualité, sans être en contact avec des données permettant d'identifier les utilisateurs.