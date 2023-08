Edge va prendre des captures d'écran de tous les sites web visités, voici comment l'en empêcher

Cette fonctionnalité, qui fait exactement ce que son nom annonce, ne devrait pas être activée par défaut et il faudra donc se rendre dans les paramètres pour en profiter. Son objectif n'est pas, comme il a été initialement rapporté, de permettre la lecture d'article hors ligne, ou de surveiller toujours un peu plus les utilisateurs du navigateur. En réalité, cela ne devrait servir qu'à apporter davantage de lisibilité lorsque l'on consulte son historique de navigation. Ainsi, une fois activée, cette option permettrait d'afficher une preview des pages visitées lorsque l'on passe le curseur sur les liens, et probablement rien de plus.