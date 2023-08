Le navigateur Edge s'apprête à être déployé en entreprise

En mai dernier, Microsoft a annoncé, à l'occasion de sa conférence Build 2023, l'arrivée de son premier mode dédié aux entreprises : Edge for Business. Conçu pour répondre aux besoins et aux exigences des professionnels, cette version du navigateur conciliera des outils adaptés à une sécurité et des performances accrues. Si nous ignorions jusqu'à présent quand aurait lieu son déploiement, la firme de Redmond vient de nous en informer dans un article de blog publié le 4 août dernier.